"movie2k" und der Bitcoin-Schatz: Endet der Streaming-Prozess mit einem Milliarden-Deal?

Leipzig - Kohle gegen Freiheit - der Milliarden-Prozess gegen die einstigen Betreiber des illegalen Streamingportals "movie2k" könnte mit einem Deal enden. Entsprechende Andeutungen machte die Wirtschaftsstrafkammer des Leipziger Landgerichts am Donnerstag.

Die Wirtschaftsstrafkammer unter Vorsitz von Karsten Nickel (60, M.) regte eine Erörterung an, um den Prozess mit einem Deal abzukürzen. © Ralf Seegers

Am zweiten Prozesstag führte der Vorsitzende Richter Karsten Nickel (60) Schriftsätze in die Verhandlung ein, die zuvor zwischen den Beteiligten ausgetauscht wurden.

Inhaltlich ging es dabei auch um eine Erörterung, ob das Verfahren mit einem Deal abgekürzt werden könnte.

Die Vorstellungen: Bei umfassenden Geständnissen und Auskehr der Milliarden-Beute an den Staat könnten die Angeklagten mit Bewährungsstrafen davonkommen.

Am kommenden Verhandlungstag (17. März) sollen sich Verteidiger und Anklagevertreter erklären, ob sie entsprechende Verständigungsgespräche aufnehmen wollen.