Tödliche Gefahr: Leipzigerin soll aus Eifersucht Feuer in Altbau gelegt haben! "Es roch nach Grillanzünder"

Lilian S. (21) muss sich seit Dienstag wegen Versuchs des Mordes vor dem Landgericht Leipzig verantworten. © Christian Grube

Der eher schüchtern wirkenden Lilian S. (21) wird eine Tat aus Eifersucht vorgeworfen. Laut Staatsanwaltschaft soll sie am 11. Juli vergangenen Jahres in einem Gohliser Altbau einen Brand gelegt und damit ein ganzes Mehrfamilienhaus in teils tödliche Gefahr gebracht haben.

So soll die 21-Jährige gegen 21.15 Uhr im hölzernen Treppenhaus vor der Wohnung ihres damaligen Lebensgefährten in der fünften Etage des Gebäudes an der Lützowstraße mit flüssigem Grillanzünder, Papierstücken und einer offenen Flamme ein Feuer entfacht haben. Zu diesem Zeitpunkt seien vier Menschen in dem Obergeschoss zu Hause gewesen.

Dabei soll die Angeklagte gewusst haben, dass ein Brand schnell ausbrechen und den Fluchtweg versperren würde. Nur durch zufälliges und schnelles Entdecken von Bewohnern habe das Feuer gelöscht werden können. Lilian S. selbst soll aus dem Haus geflüchtet sein. Am Ende sei aber lediglich eine 40 mal 30 Zentimeter große Fläche auf dem Holzfußboden beschädigt worden - Schadenshöhe: 800 Euro.

Die Angeklagte soll laut Staatsanwaltschaft eine sexuelle Beziehung zwischen ihrem Freund und einer anderen Frau vermutet haben.

Auf Antrag der Verteidigung wird die Öffentlichkeit teilweise vom Prozess ausgeschlossen - so schwieg die Angeklagte vor Gericht zwar, allerdings wurde eine frühere Aussage unter Ausschluss der Öffentlichkeit verlesen.