Kopf zertrümmert, Hals zerfetzt: Killer von Nicky offenbar nicht schuldfähig

Folgte teilnahmslos dem Prozessauftakt: Ahmed N. (23). © Ralf Seegers

Er wirkt älter, als es sein Geburtsjahr 2000 vermuten lässt. Mit ausdruckslosem Gesicht, fast teilnahmslos folgt Ahmed N. dem Prozessauftakt. Er war nach Deutschland gekommen, weil er hier auf ein besseres Leben hoffte als in seiner Heimat. Doch die Erwartungen erfüllten sich nicht. Ohne Ausbildung, ohne Beruf rutschte der Bulgare ab - Endstation Straße.

Zuletzt war die Drogenhölle rund um den Leipziger Hauptbahnhof sein "Zuhause". Hier lernte er Nicole Z. kennen. Auch sie lebte auf der Straße, schlief in Abrisshäusern und versuchte, ihrem Elend durch Drogen zu entfliehen.

Kurzzeitig stand ihr Schicksal im Rampenlicht. In der Sozial-Doku "Hartes Deutschland", die den Alltag von Obdachlosen dokumentiert, wurde auch über "Nicky", wie ihr Spitznamen in Treberkreisen war, berichtet.

Den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft zufolge endete das Leben von Nicole in der Nacht zum 15. März 2020 in einer unfassbaren Gewaltorgie. Ahmed N. soll der am Boden liegenden Frau mit einem Stein den Schädel zertrümmert haben. Mindestens zwölf Mal schlug er demnach zu. Anschließend soll der Bulgare dem wehrlosen Opfer mit einer abgebrochenen Flasche immer wieder in den Hals gestochen haben - bis Weichteile und Blutgefäße zerfetzt waren.

Laut rechtsmedizinischem Gutachten verblutete "Nicky", zudem erlitt sie eine tödliche Luftembolie.