Spitzelei am Gericht! Versucht Sachsens Polizei Strafverteidiger einzuschüchtern?

Leipzig - Versucht Sachsens Polizei, in Strafverfahren Rechtsanwälte einzuschüchtern? Zwei Fälle am Landgericht Leipzig werfen Fragen auf. Hier wollten hochrangige Polizeiführer als Prozessbeobachter das Verhalten eines Strafverteidigers dokumentieren. Sachsens Rechtsanwaltskammer (RAK) fürchtet eine Beeinträchtigung der Berufsausübung der Rechtsbeistände.

Sie waren mal Gegenspieler: Rechtsanwalt Curt-Matthias Engel (57) und Sachsens langjährige Anti-Mafia-Staatsanwältin Elke Müssig (59). Als die Ermittlerin 2019 selbst angeklagt wurde, ließ sie sich von Engel verteidigen. © Ralf Seegers

Curt-Matthias Engel (57) ist einer der bekanntesten Strafverteidiger in Sachsen. Ob Kinderzimmerdealer "Shiny Flakes", "Hells Angels"-Rocker oder Mafia-Bosse - gerade in kniffligen Verfahren mit hoher Straferwartung setzen viele Beschuldigte auf die Expertise des Leipzigers.

Selbst seine einst härteste Gegnerin im Gerichtssaal, Sachsens langjährige Anti-Mafia-Staatsanwältin Elke Müssig (59), nahm sich Engel als Verteidiger, als sie bei ihren Kollegen in Ungnade gefallen und wegen Strafvereitelung im Amt angeklagt worden war.

Engel schätzt die Konfrontationsverteidigung. Seine meist unnachgiebige Befragung von Polizeibeamten im Zeugenstand hat schon so manche prozessentscheidende Ermittlungspanne zutage gefördert. In Polizeikreisen ist er deshalb gefürchtet und nur bei den Beamten beliebt, die selbst Probleme mit ihrem Dienstherren haben.

Ob all das ein Auslöser für zwei hochumstrittene Polizeimaßnahmen in den vergangenen Wochen am Landgericht Leipzig war, kann nur spekuliert werden. In zwei Verfahren - es ging um Mord und Totschlag jeweils als Versuch - kündigten zwei Polizeiführer im Range von Kriminaldirektoren den Strafkammern schriftlich ihre "Prozessbeobachtung" an. Als Zweck wurde die polizeiliche Dokumentation des Verhaltens des Verteidigers angeführt.