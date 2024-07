Neunjähriger stirbt nach Routine-OP in Hamburg: Urteil rechtskräftig

Das Urteil gegen den Hamburger Mediziner ist rechtskräftig, so die Entscheidung des Bundesgerichtshofs in Leipzig. (Archivfoto) © Marcus Brandt/dpa

Nach einer am Montag vom Bundesgerichtshof in Karlsruhe veröffentlichten Entscheidung gab es bei dem vor etwa einem Jahr in Hamburg ergangenen Urteil keine Rechtsfehler zum Nachteil des Mediziners.

Der Mann ist damit nun rechtskräftig wegen Körperverletzung mit Todesfolge verurteilt. Die mit dem Urteil verbundene Geldstrafe von 150 Tagessätzen zu 440 Euro muss er aber wegen der langen Verfahrensdauer nicht zahlen. Die Entscheidung fällte der fünfte Strafsenat des Bundesgerichtshofs mit Sitz in Leipzig.

Der Neunjährige starb im März 2007 nach einer Routineoperation zur Verkleinerung der Nasenmuschel. Der unter Vollnarkose vorgenommene Eingriff selbst verlief komplikationslos, während der Aufwachphase wurde der Junge aber nicht ausreichend überwacht.

Es kam zu einer zunächst nicht bemerkten Nachblutung, an deren Folgen er Tage später starb.