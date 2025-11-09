Leipziger Ex-Stadtrat Jürgen Kasek äußert sich zu Zulassungs-Vorwürfen: "Alles nur noch wie im Tunnel"

Leipzig - Der Prozess gegen Jürgen Kasek (44) ist am Freitag vor dem Amtsgericht Leipzig fortgesetzt worden. Der Vorwurf: Missbrauch von Titeln und Berufsbezeichnungen. Der Ex-Grünen-Stadtrat gab eine Erklärung ab - und zeichnete das Bild eines Menschen am Limit.

Jürgen Kasek (44) und Rechtsanwältin Rita Belter am ersten Verhandlungstag im Amtsgericht Leipzig. © Christian Grube

Laut Anklage soll der bekannte Leipziger Aktivist trotz des Entzugs seiner Zulassung am 19. Juli 2022 in 42 Fällen weiter als Rechtsanwalt aufgetreten sein.

Nun äußerte sich Kasek in dem Verfahren erstmals zu den Vorwürfen. Die Erklärung wurde von seiner Verteidigerin Rita Belter verlesen. So sei der alleinerziehende Vater neben der Tätigkeit in seiner Kanzlei ab 2019 zusätzlich Stadtrat gewesen und habe sich auch darüber hinaus politisch engagiert. 15 Jahre lang habe er keinen Urlaub gemacht, teilweise 20 Stunden am Tag gearbeitet - "ich habe mich da auch selbst überschätzt." Im Jahr 2021 seien dann gesundheitliche Probleme dazugekommen.

Um den Lebensunterhalt sichern zu können, habe er schließlich eine feste Anstellung angenommen, die Kanzlei nur noch nebenbei betreiben wollen. Doch es seien weiter Anfragen gekommen: "Ich konnte nicht nein sagen." Schließlich habe er die Übersicht verloren.

Ein Mitarbeiter (33) habe dann keinen Zugang mehr zum besonderen elektronische Anwaltspostfach (beA) gehabt und so von der entzogenen Zulassung erfahren. Kasek sei es damals wichtig gewesen, dass seine Mandanten keine Nachteile erfahren: "Mir ging es vor allem darum, die Leute nicht hängenzulassen." Das sei aus heutiger Sicht falsch gewesen, er hätte die Kanzlei einfach zuschließen sollen.