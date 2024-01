Tödliche Pool-Party: Gericht hebt Freisprüche im Trockeneis-Prozess auf

Leipzig - Rund vier Jahre nach der tödlichen Weihnachtsfeier am 21. Dezember 2019 in Gerichshain bei Leipzig sind Party-Veranstalter Eric S. (45) und sein Kumpel Thomas H. (47) wegen fahrlässiger Tötung in zwei Fällen schuldig gesprochen worden. Sie hatten Trockeneis in einen Pool gekippt - zwei Männer starben. Am Amtsgericht waren beide noch freigesprochen worden.