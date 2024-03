Tödlicher Stich mit Gemüsemesser: Was hat sich wirklich im Leipziger Süden abgespielt?

Leipzig - Es war ein sonniger Tag im Jahr 2023, als sich im Leipziger Süden tragische Szenen abspielten : Ein Mann verlor durch einen Messerstich sein Leben, ein anderer Mann wurde verhaftet. Am heutigen Freitag hat der Prozess gegen Michael O. (60) begonnen - er muss sich wegen Totschlags vor dem Landgericht Leipzig verantworten.

Michael O. (60, r.) muss sich seit Freitag wegen Totschlags vor dem Landgericht Leipzig verantworten. © Christian Grube

Laut Anklage soll Michael O. am Nachmittag des 8. Septembers bei einem Streit im Hof eines Mehrfamilienhauses an der Richard-Lehmann-Straße mit der acht bis zehn Zentimeter langen Klinge eines Gemüsemessers in Brustkorbhöhe des Opfers gestochen haben - der Mann erlag seinen Verletzungen.

Die Verteidigung verlas eine Erklärung: Der Angeklagte habe das Messer zur Abwehr gegen einen körperlichen Angriff genutzt - es sei also eine notwendige Verteidigung gewesen.

Michael O. selbst sagte aus: "Ich bestreite, dass ich die Absicht hatte, ihn zu verletzten oder gar zu töten." Er sei nach einem Einkauf bei Aldi in die Straßenbahn gestiegen und zu seiner Lebensgefährtin in das Haus an der Richard-Lehmann-Straße gefahren.

Schon vor der Tür habe ihn das Opfer bedroht; Schlüssel, Geld und Medikamente gefordert - "wie üblich", erklärte der 60-Jährige. Er beschrieb den Alltag als von Angriffen geprägt: "Die Streitereien gingen darum, dass ich ihn hereinlasse." Er habe einen Schlüssel zur Wohnung seiner Partnerin gehabt, das Opfer nicht.

Zum Verhältnis zwischen der Frau und dem Verstorbenen sagte er: "Ich gehe davon aus, dass die beiden mal kurzfristig sexuellen Kontakt hatten." Eine Paarbeziehung hingegen nicht.