Tötungsdelikt in Leipzig: Leiche im Süden der Stadt gefunden

Leipzig - Im Leipziger Süden hat sich am Freitagnachmittag ein Tötungsdelikt zugetragen.

Dem Tatverdächtigen wurden zur Spurensicherung Überschuhe angezogen und die Hände in Tüten verpackt. © Silvio Bürger

Die Polizei wurde gegen 15.45 Uhr in die Richard-Lehmann-Straße alarmiert, in der es in der Folge zu einem größeren Einsatz kam.

An der Deutschen Bundesbank an der Ecke Karl-Liebknecht-Straße wurde der mutmaßliche Tatort mit Flatterband abgesperrt. In diesem Bereich soll eine leblose Person gefunden worden sein.

Zeitgleich wurde an der Haltestelle Karl-Liebknecht-Straße/HTWK ein älterer Mann festgesetzt, bei dem es sich um den Tatverdächtigen handeln dürfte.

"Es besteht der Verdacht eines vollendeten Tötungsdeliktes", so Polizeisprecherin Therese Leverenz. "Die Ermittlungen zum mutmaßlichen Geschehensablauf und der Identität der Beteiligten dauern an."