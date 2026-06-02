Kurz vor den Plädoyers: Magdeburger Attentäter liest hunderte handgeschriebene Seiten vor

Magdeburg - Im Prozess zum Anschlag auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt sind eine Reihe von Beweisanträgen gestellt worden - stundenlang auch vom Angeklagten.

Attentäter Taleb A. (51) stand am Dienstag wieder vor Gericht. © Peter Gercke/dpa

Anwälte der Nebenklage beantragten zunächst, dass noch mehrere aktuelle Arzt- und Behandlungsberichte Betroffener verlesen werden, um die entstandenen Schädigungen deutlich zu machen.

Die Verteidiger stellten Anträge unter anderem mit Blick auf das Tatfahrzeug und die Beiziehung des Abschlussberichts des Untersuchungsausschusses des Landtags, der sich unter anderem mit Mängeln bei der Sicherung des Weihnachtsmarkts befasst hat.

Der Angeklagte selbst hat ebenfalls Beweisanträge vorbereitet. Er las die teils ungewöhnlich langen, handgeschriebenen und inhaltlich weit ausschweifenden Anträge vor.

Er nahm Bezug auf religiöse, politische und geschichtliche Zusammenhänge, seine Konflikte mit einer Flüchtlingshilfeorganisation und beklagte seine medizinische Behandlung in Haft.

Der Angeklagte beantragte eine Reihe von Zeugenvernehmungen etwa von Ärzten, Rechtsanwälten und Politikern sowie Sachverständigengutachten.

Nach knapp zwei Stunden Vorlesen erklärte er auf Nachfrage, weitere 100 Seiten habe er noch vorbereitet.