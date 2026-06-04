Prozess gegen Amokfahrer von Magdeburg startet verspätet: Taleb A. rastet "zur Show" aus

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Am 35. Verhandlungstag zum Anschlag auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt sorgte Attentäter Taleb A. wieder für Aufregung. Der Start verzögerte sich dadurch.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Es ist der 35. Verhandlungstag im Prozess gegen den Amokfahrer des Magdeburger Weihnachtsmarktes. Wie bereits zuvor sorgte der Angeklagte Taleb A. (51) für eine denkwürdige Szene.

In diesem "Glaskasten" sitzt Amokfahrer Taleb A. (51) während der Verhandlungen. (Archivfoto)
In diesem "Glaskasten" sitzt Amokfahrer Taleb A. (51) während der Verhandlungen. (Archivfoto)  © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Seit Start des Prozesses sind alle Verhandlungstage so geplant, dass sie ab 9.30 Uhr starten sollen. Doch am Donnerstag verzögerte sich der Beginn.

Während alle Anwälte und Kläger langsam ihre Sitzplätze aufsuchten, wurde auch Amokfahrer Taleb A. in den Gerichtssaal geführt. In Begleitung von gut geschützten Justizbeamten und Polizisten ging es für ihn in den extra errichteten "Sicherheitskasten".

Noch bevor die Verhandlung durch den vorsitzenden Richter Dirk Sternberg eröffnet wurde, herrschte plötzlich Aufregung.

Vor Prozessende zum Weihnachtsmarkt-Anschlag: Opfer wollen Wort ergreifen
Gerichtsprozesse Magdeburg Vor Prozessende zum Weihnachtsmarkt-Anschlag: Opfer wollen Wort ergreifen

Taleb A. sorgte für einen Zwischenfall. In seinem "Sicherheitskasten" schrie und gestikulierte der 51-Jährige. Mehrere Einsatzkräfte mussten einschreiten.

Während sich seine Anwälte sowie eine vom Gericht zuständige Protokollführerin vorübergehend beraten hatten, blieb der Angeklagte wieder ruhig.

Kurz darauf protestierte er erneut und wurde von den Beamten direkt herausgetragen.

Attentäter und Angeklagter Taleb A. wird ununterbrochen von Einsatzkräften der Justiz und der Polizei begleitet. (Archivfoto)
Attentäter und Angeklagter Taleb A. wird ununterbrochen von Einsatzkräften der Justiz und der Polizei begleitet. (Archivfoto)  © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Plädoyers lassen auf sich warten

Der Vorsitzende Richter Dirk Sternberg führt durch die Sitzungen. (Archivfoto)
Der Vorsitzende Richter Dirk Sternberg führt durch die Sitzungen. (Archivfoto)  © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Während des Vorfalls blieben die im Saal befindlichen Kläger und Anwälte unbeeindruckt. Solche Ausraster von A. sind vielen von ihnen bereits bekannt und überraschen nicht mehr.

Um kurz vor 10 Uhr wurde der Angeklagte wieder durch Sicherheitskräfte in seinen Glaskasten gebracht. Auch Richter Sternberg war inzwischen anwesend und teilte mit, dass Taleb A. erklärt habe, dass der Zwischenfall nur "eine Showeinlage für die Presse" gewesen sei.

Mit einer halbstündigen Verspätung eröffnete der Vorsitzende den 35. Prozesstag. Inhaltlich wird erwartet, dass die Plädoyers der Staatsanwaltschaft vorgetragen werden.

Magdeburger Weihnachtsmarkt-Anschlag: Zeuge musste seine Heimat verlassen
Gerichtsprozesse Magdeburg Magdeburger Weihnachtsmarkt-Anschlag: Zeuge musste seine Heimat verlassen

Doch dazu kommt es zunächst nicht. Noch immer werden Anträge sowie von Therapeuten erstellte Gutachten zu weiteren Geschädigten vorgetragen.

Taleb A. machte währenddessen handschriftliche Notizen.

Titelfoto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Mehr zum Thema Gerichtsprozesse Magdeburg: