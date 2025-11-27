Prozess gegen Magdeburg-Attentäter: Opfer wollen vor Gericht aussagen

Magdeburg - Der achte Verhandlungstag im Prozess gegen den Todesfahrer vom Magdeburger Weihnachtsmarkt beginnt. Die Taten vom Angeklagten Taleb A. (51) rücken weiter in den Fokus.

Der Prozess um den Magdeburg-Attentäter Taleb A. (51) geht weiter. © Jan Woitas/dpa

Der 51-jährige Attentäter steht wegen sechsfachem Mord und über 300-fachem versuchten Mord vor Gericht. Ihm droht Sicherheitsverwahrung.

Der Prozess wurde am Dienstag kurzzeitig unterbrochen, weil der Angeklagte in seiner Sicherheitszelle ausgerastet war.

