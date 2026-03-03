Prozess gegen Magdeburger Amokfahrer: Anhörung weiterer Zeugen
Magdeburg - Der Gerichtsprozess gegen den Amokfahrer auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt geht am Dienstag weiter. Erwartet werden weitere Zeugen und Nebenkläger, die jedoch nicht direkt bei dem Anschlag verletzt worden sind.
Der 51-jährige Angeklagte Taleb A. steht wegen sechsfachem Mord und über 300-fachem versuchten Mord vor Gericht. Ihm droht lebenslange Haft mit Sicherheitsverwahrung.
Zuletzt wurde eine Beschränkung des Verfahrens abgelehnt.
Grundlegende Informationen zu dem Attentat und dem langwierigen Gerichtsverfahren findet Ihr in folgendem Artikel: "Eigenes Gerichtsgebäude gebaut: Mega-Prozess gegen Magdeburger Amokfahrer startet".
TAG24 ist vor Ort und berichtet in einem Liveblog direkt aus dem Gerichtsgebäude.
7 Uhr: Prozess wird fortgesetzt
Am mittlerweile 21. Verhandlungstag werden mehrere Zeugen und Nebenkläger gehört - auch solche, die beim Anschlag nicht verletzt wurden.
Wie Gerichtssprecher Christian Löffler mitteilte, sollen die Geladenen gleich nach ihrer Aussage mit einem Sachverständigen sprechen, damit ein Gutachten erstellt werden kann.
Der Prozess beginnt regulär um 9.30 Uhr.
Titelfoto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa