Prozess gegen Magdeburger Amokfahrer: Anhörung weiterer Zeugen

Magdeburg - Der Gerichtsprozess gegen den Amokfahrer auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt geht am Dienstag weiter. Erwartet werden weitere Zeugen und Nebenkläger, die jedoch nicht direkt bei dem Anschlag verletzt worden sind.

Attentäter Taleb A. (51) hat die Tat vor dem Richter gestanden. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Der 51-jährige Angeklagte Taleb A. steht wegen sechsfachem Mord und über 300-fachem versuchten Mord vor Gericht. Ihm droht lebenslange Haft mit Sicherheitsverwahrung.

Zuletzt wurde eine Beschränkung des Verfahrens abgelehnt.

Grundlegende Informationen zu dem Attentat und dem langwierigen Gerichtsverfahren findet Ihr in folgendem Artikel: "Eigenes Gerichtsgebäude gebaut: Mega-Prozess gegen Magdeburger Amokfahrer startet".

TAG24 ist vor Ort und berichtet in einem Liveblog direkt aus dem Gerichtsgebäude.



