Prozess gegen Magdeburger Amokfahrer: Jetzt werden seine Tweets bewertet

Am Dienstag geht die Verhandlung im vorübergehenden Gebäude des Landgerichts Magdeburg weiter. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Unter anderem sollen jetzt von Taleb A. (51) im Internet geschriebene Texte übersetzt und vor den Richtern ausgewertet werden.

Auch ein Polizist ist als Zeuge geladen, der den Anschlag und die Begegnung mit dem Attentäter aus seiner Sicht schildern soll.

TAG24 ist vor Ort und berichtet in einem Liveblog direkt aus dem Gerichtsgebäude.

