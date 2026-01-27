Prozess gegen Magdeburger Amokfahrer: Jetzt werden seine Tweets bewertet
Magdeburg - Am Dienstag geht der Gerichtsprozess gegen den Amokfahrer des Magdeburger Weihnachtsmarktes weiter. Zuletzt sagten mehrere Zeugen und Betroffene aus.
Unter anderem sollen jetzt von Taleb A. (51) im Internet geschriebene Texte übersetzt und vor den Richtern ausgewertet werden.
Auch ein Polizist ist als Zeuge geladen, der den Anschlag und die Begegnung mit dem Attentäter aus seiner Sicht schildern soll.
TAG24 ist vor Ort und berichtet in einem Liveblog direkt aus dem Gerichtsgebäude.
Grundlegende Informationen zu dem Attentat und dem langwierigen Gerichtsverfahren findet Ihr in folgendem Artikel: "Eigenes Gerichtsgebäude gebaut: Mega-Prozess gegen Magdeburger Amokfahrer startet".
