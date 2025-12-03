Prozess um Magdeburg-Anschlag: Sachverständige sagen zur Obduktion der Toten aus

Magdeburg - Der Prozess um den Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt geht weiter: Am Mittwoch stehen die Getöteten erneut im Mittelpunkt.

Der Prozess um den Todesfahrer vom Magdeburger Weihnachtsmarkt Taleb A. (51) geht weiter. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Der 51-jährige Attentäter steht wegen sechsfachem Mord und über 300-fachem versuchten Mord vor Gericht. Ihm droht Sicherheitsverwahrung.

Grundlegende Informationen zu dem Attentat und dem langwierigen Gerichtsverfahren findet Ihr im Artikel "Eigenes Gerichtsgebäude gebaut: Mega-Prozess gegen Magdeburger Amokfahrer startet".

TAG24 ist vor Ort und berichtet live.