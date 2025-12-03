Prozess um Magdeburg-Anschlag: Sachverständige sagen zur Obduktion der Toten aus
Magdeburg - Der Prozess um den Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt geht weiter: Am Mittwoch stehen die Getöteten erneut im Mittelpunkt.
Der 51-jährige Attentäter steht wegen sechsfachem Mord und über 300-fachem versuchten Mord vor Gericht. Ihm droht Sicherheitsverwahrung.
Grundlegende Informationen zu dem Attentat und dem langwierigen Gerichtsverfahren findet Ihr im Artikel "Eigenes Gerichtsgebäude gebaut: Mega-Prozess gegen Magdeburger Amokfahrer startet".
TAG24 ist vor Ort und berichtet live.
6.05 Uhr: Sachverständige und Ersthelferin sagen aus
Am zehnten Prozesstag sind zwei Sachverständige geladen, die Auskunft über die Obduktion der getöteten Menschen geben. Auch eine Krankenschwester, die am Anschlagsabend als Ersthelferin agierte, wird erwartet.
Der Prozesstag beginnt regulär um 9.30 Uhr.
