Prozess wird fortgesetzt: Weitere Opfer sagen gegen Magdeburger Amokfahrer aus

Magdeburg - Am Montag wird das Gerichtsverfahren um das Attentat auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt fortgesetzt. Es ist der vorletzte Verhandlungstag in diesem Jahr, bevor eine kleine Pause eingelegt wird.

Attentäter Taleb A. (51) muss noch mehrere Prozesstage über sich ergehen lassen, bei denen Zeugen, Opfer, Kollegen und Sachverständige über ihn reden werden. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

TAG24 ist vor Ort und berichtet in einem Liveblog direkt aus dem Gerichtsgebäude.

Grundlegende Informationen zu dem Attentat und dem langwierigen Gerichtsverfahren findet Ihr in folgendem Artikel: "Eigenes Gerichtsgebäude gebaut: Mega-Prozess gegen Magdeburger Amokfahrer startet".