Prozess wird fortgesetzt: Weitere Opfer sagen gegen Magdeburger Amokfahrer aus

Am Montag werden acht Geschädigte vor dem Landgericht Magdeburg erwartet. Sie sollen über den Abend des Anschlags auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt berichten.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Am Montag wird das Gerichtsverfahren um das Attentat auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt fortgesetzt. Es ist der vorletzte Verhandlungstag in diesem Jahr, bevor eine kleine Pause eingelegt wird.

Attentäter Taleb A. (51) muss noch mehrere Prozesstage über sich ergehen lassen, bei denen Zeugen, Opfer, Kollegen und Sachverständige über ihn reden werden.
6.05 Uhr: Weitere Opfer wollen aussagen

Erwartet wird, dass gegen den Amokfahrer Taleb A. (51) acht weitere geladene Geschädigte aussagen wollen.

Sie sollen die Tat und das Erlebte aus ihrer Sicht beschreiben. Der Start der Verhandlung ist für 9.30 Uhr eingeplant.

