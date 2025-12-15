Prozess wird fortgesetzt: Weitere Opfer sagen gegen Magdeburger Amokfahrer aus
Magdeburg - Am Montag wird das Gerichtsverfahren um das Attentat auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt fortgesetzt. Es ist der vorletzte Verhandlungstag in diesem Jahr, bevor eine kleine Pause eingelegt wird.
TAG24 ist vor Ort und berichtet in einem Liveblog direkt aus dem Gerichtsgebäude.
Grundlegende Informationen zu dem Attentat und dem langwierigen Gerichtsverfahren findet Ihr in folgendem Artikel: "Eigenes Gerichtsgebäude gebaut: Mega-Prozess gegen Magdeburger Amokfahrer startet".
6.05 Uhr: Weitere Opfer wollen aussagen
Erwartet wird, dass gegen den Amokfahrer Taleb A. (51) acht weitere geladene Geschädigte aussagen wollen.
Sie sollen die Tat und das Erlebte aus ihrer Sicht beschreiben. Der Start der Verhandlung ist für 9.30 Uhr eingeplant.
Titelfoto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa