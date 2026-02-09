Prozess zum Magdeburg-Anschlag: Hat eine Geschädigte über ihre Verletzungen gelogen?

Weiter geht's im Prozess um den Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt!

Von Lena Schubert

Magdeburg - Weiter geht's im Prozess um den Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt: Am Montag sollen weitere Zeugen zur Tat angehört werden.

Am Montag geht der Prozess gegen den Todesfahrer vom Magdeburger Weihnachtsmarkt, Taleb A. (51, l.), weiter. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa Der 51-jährige Angeklagte Taleb A. steht wegen sechsfachem Mord und über 300-fachem versuchten Mord vor Gericht. Ihm droht lebenslange Haft mit Sicherheitsverwahrung. Grundlegende Informationen zu dem Attentat und dem langwierigen Gerichtsverfahren findet Ihr im Artikel "Eigenes Gerichtsgebäude gebaut: Mega-Prozess gegen Magdeburger Amokfahrer startet". TAG24 ist wieder für Euch vor Ort und berichtet live.

10.40 Uhr: Prozess pausiert

Die 47-Jährige muss sich einigen Rückfragen stellen und wird noch nicht aus dem Zeugenstand entlassen. Bevor weitere Zeugen aufgerufen werden, pausiert der Prozess für etwa 20 Minuten. Der Verhandlungstag wird um 11 Uhr fortgesetzt.

10.35 Uhr: Aussagen einer Geschädigten stehen weiter im Fokus

Auch die nächste Zeugin, eine 47-jährige Rechtsanwaltfachangestellte, die Antje S. rechtlich betreut, soll den Sachverhalt zu ihren Verletzungen weiter klären. Sie schildert, dass Frau S. ihr gegenüber erläutert hat, am Anschlagsabend am Bauch und Rücken verletzt worden zu sein, als sie ihre Mutter schützte. Die Zeugin bestätigt, dass Frau S. auch ihr gegenüber gesagt hatte, für zwei Tage in der Magdeburger Uniklinik behandelt worden zu sein, ihr Lebensgefährte dürfe von ihren Verletzungen aber nichts wissen. Die 47-Jährige soll zum Schluss eine Einschätzung zu ihrer Mandantin abgeben. Sie beteuert, dass Antje S. zwar unter einer geistigen Behinderung leidet, sie aber noch nie angelogen habe. Die Geschädigte soll auch Geld aus der Opferhilfe und der Soforthilfe des Spendenaufkommen der Stadt Magdeburg kassiert haben.

10.03 Uhr: Polizeibeamtin klärt Umstände einer Verletzten

Die 29-jährige Polizeibeamtin war Teil der Sonderkommission zum Anschlag, holte dafür die medizinischen Befunde der Geschädigten ein und führte Zeugenvernehmungen durch. Vor Gericht wird geklärt, dass die Geschädigte Antje S. der Polizistin gegenüber angegeben hatte, aufgrund von körperlichen Verletzungen in einer Magdeburger Klinik behandelt werden musste. Es stellte sich jetzt allerdings heraus, dass dies nicht ganz korrekt war - sie war wegen psychosomatischen Gründen in Behandlung. Zum Ende ihrer Zeugenaussagen will der Angeklagte erneut Stellungnahme zum Abschlussbericht der Sonderkommission beziehen, das wird aber unterbunden.

Der Prozess wird in dem extra erbauten Gerichtsgebäude fortgesetzt. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

9.48 Uhr: Angeklagter verstrickt sich in Erklärungen

Zu Beginn werden kurz Verständnisfragen mit dem Angeklagten zu den Audioaufnahmen geklärt, die am letzten Prozesstag vorgespielt wurden. Zunächst antwortet Taleb A. knapp auf die Fragen der Geschworenen, bevor er sich wieder in seine Erklärungen verstrickt und Richter Dirk Sternberg ihn unterbrechen muss. Im Anschluss wird die erste Zeugin aufgerufen.

9.26 Uhr: Prozess wird fortgesetzt

Um kurz vor halb zehn wird der Angeklagte Taleb A. von bewaffneten Polizeibeamten in seinen Sicherheitskasten geführt. Pressevertreter dürfen dann kurz Fotos von ihm machen. Am mittlerweile 18. Verhandlungstag ist der Zuschauerraum nur etwa zu einem Drittel gefüllt. Für den heutigen Prozesstag sind wieder mehrere Zeugen geladen.

6.30 Uhr: Sechs Zeugen vor Gericht erwartet