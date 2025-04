Angeklagter gesteht Hammer-Attacke: "Ging darum, sie zu töten"

Ausführlich erzählte der 19-Jährige auf Nachfragen des Gerichts von Gewaltfantasien, die bei ihm immer wieder teilweise für 30 bis 60 Minuten aufgetaucht seien. Er habe auch Videos auf einer frei zugänglichen Internetplattform gesehen, auf der Menschen in Realität hingerichtet worden seien. Wegen seiner Gewaltfantasien war er mehrmals in Therapie.

Die 17-Jährige ist in einem Wohngebiet in Neustrelitz attackiert worden. © Stefan Sauer/dpa

Der erste Angeklagte gestand die Tat umfassend. Er schilderte teils stockend, wie er in seiner Ein-Raum-Wohnung in Neustrelitz am 11. November vorigen Jahres gemeinsam mit seinem Freund die Jugendliche attackierte, mit der er sich abends - wie öfter - verabredet hatte. Die Tat hatten beide zuvor besprochen und dafür in einem Baumarkt einen Hammer sowie eine Säge gekauft.

Unmittelbar vor dem Angriff hatten die beiden jungen Männer ein Video in der Wohnung gedreht, in dem sie sich gegenseitig zur Tat anspornten. "Heute ist der Tag der Tage", sagte der Angeklagte auf dem kurzen Video, das im Gerichtssaal abgespielt wurde. Dann folgte auch der Satz: "Opfer Nummer eins tritt gleich ein."

Als die 17-Jährige völlig arglos in die Wohnung trat, versuchten sie, das Mädchen mit einem 34 Zentimeter großen und 500 Gramm schweren Hammer umzubringen. Während einer der 19-Jährigen die Jugendliche festhielt und fixierte, schlug der Zweite dem Mädchen mehrmals mit dem Schlosserhammer auf den Kopf. "Fünf- oder sechsmal", so gab der Angeklagte an.

Der Staatsanwalt wirft den jungen Männern Mordlust, Heimtücke und Hinterlist vor. Nach der Tat alarmierten die beiden 19-Jährigen die Polizei. "Wir sind die Täter, wir zwei. Wir stellen uns freiwillig. Es tut uns so leid", sagte einer der Angeklagten in dem Notruf, dessen Mitschnitt ebenfalls vorgespielt wurde. Auch der zweite Angeklagte wollte am Donnerstag aussagen.

Nur weil das Opfer laut "Hört auf" schrie und rief, dass man doch befreundet sei, hielten die Männer nach Schilderung des Angeklagten inne. Danach rief das blutende Opfer über ein Handy seinen Vater an. Die Geschädigte leidet nach Angaben des Nebenklägervertreters bis heute unter anderem unter posttraumatischen Störungen.