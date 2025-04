Mordlust, Heimtücke und Hinterlist? Brutale Hammer-Attacke auf 17-Jährige!

Neubrandenburg - Mit einem 34 Zentimeter großen und 500 Gramm schweren Hammer sollen zwei junge Männer im vorigen November in Neustrelitz versucht haben, eine 17-Jährige umzubringen.

Die beiden Angeklagten warten im Landgericht mit ihren Anwälten (M.) auf den Beginn des Prozesses wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung. © Bernd Wüstneck/dpa

Die beiden 19-jährigen Deutschen stehen vor dem Landgericht Neubrandenburg, wo die Staatsanwaltschaft den Angeklagten zum Prozessauftakt Mordlust, Heimtücke und Hinterlist vorwarf.

Die Anklage lautet auf versuchten Mord und gefährliche Körperverletzung. Beide Männer sind in Untersuchungshaft und wollen sich am 17. April zur Anklage äußern. Die Motivlage ist unklar.

Das heute 18 Jahre alte Opfer war seit Längerem mit einem der Angeklagten befreundet. Der soll sie am 11. November in seine Wohnung in Neustrelitz gelockt haben, wo sich der zweite Angeklagte im Badezimmer mit einem Hammer versteckte.

Als die Jugendliche wie verabredet kam, bat ihr Freund sie laut Anklage vom Flur in Richtung Wohnzimmer und fragte sie laut, ob sie wisse, was "Red" bedeute.