Zweijähriger Sohn zu "anstrengend und frech": Vater bringt Kind einfach um

Am Schweriner Landgericht wurde der Vater (50) wegen des Mordes an seinem Sohn (†2) jetzt verurteilt. © dpa/Jens Büttner

Die Richterinnen und Richter sahen es als erwiesen an, dass der Konditor im Januar 2013 das Kind in einem Wald in der Nähe von Schwerin erstickt hatte, weil der lebhafte Junge aus Sicht des Vaters anstrengend und frech war und immer seinen Willen haben wollte.

Das Kind passte demnach "nicht ins Familienbild" des Vaters, der damals sehr viel und im Ausland arbeitete. Auch stand das Kind offenbar der unmittelbar bevorstehenden Auswanderung der Familie nach Spanien im Weg.

Nach Ansicht des Vorsitzenden Richters hätten sich weder Alfred Hitchcock noch Agatha Christie diesen Fall ausdenken können.

Das Gericht ging davon aus, dass es vor dem Mord in der Nacht vom 29. zum 30. Januar 2013 zumindest eine lose Absprache mit der Ehefrau und Mutter des Kinds gegeben hatte. Sie habe nicht interveniert, als ihr der Vater auf dem Weg von Schwerin zum Tatort eine Textnachricht geschrieben habe.

Die Mutter sei häufig überfordert gewesen mit der Erziehung der beiden Söhne.