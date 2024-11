Albtraum im Kreis Dachau! Mädchen (14) vergewaltigt: 35-Jähriger vor Gericht

Das Gerichtsgebäude für das Amtsgericht, das Landgericht I und II, das Oberlandesgericht und die Staatsanwaltschaft in der Nymphenburger Straße in München. © Sven Hoppe/dpa

Die Tat ereignete sich Mitte Januar an einer Bushaltestelle in Markt Indersdorf (Kreis Dachau). Dem Polizeibericht von damals zufolge schlug der Asylsuchende aus dem Jemen am frühen Abend zu.

Laut Anklage sprach der Mann die Jugendliche an der Bushaltestelle an und drängte sie in eine nahe gelegene Holzhütte. Dort soll er die 14-Jährige dann vergewaltigt haben.

Das Mädchen soll kurz vor der Tat vor Angst zwischenzeitlich das Bewusstsein verloren haben.

Die 14-Jährige informierte die Polizei, die wenige Tage später den 35-Jährigen als Tatverdächtigen identifizierte und in Röhrmoos festnahm.