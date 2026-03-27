Bei Oktoberfest-Besuch: Priester soll Jugendliche abgefüllt und missbraucht haben

München - Er soll zwei Jugendliche bei einem Oktoberfest-Besuch betrunken gemacht und sie dann missbraucht haben. Ein katholischer Priester aus dem Bistum Freiburg steht darum in München vor den Landgericht.

Der Geistliche soll die Missbrauchsvorwürfe bereits gestanden haben. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Laut Anklage lud der Mönch aus der Erzdiözese Freiburg, der damals im Rahmen eines sogenannten Gestellungsvertrages als Pfarrer in einer kleinen Gemeinde tätig war, die Teenager im Jahr 2005 auf die Wiesn in München ein.

Er kaufte ihnen viel Alkohol und verging sich danach in einem Hotelzimmer an den völlig betrunkenen und darum wehrlosen Jugendlichen.

Der heute 58-Jährige, der zuletzt in einem Kloster in Oberbayern lebte, ist wegen sexuellen Missbrauchs von Jugendlichen und widerstandsunfähigen Personen angeklagt.

Er soll der Staatsanwaltschaft zufolge zwischen 1997 und 2008 im Pfarrheim seiner damaligen Gemeinde mit männlichen Teenagern im Alter zwischen 14 und 17 Jahren getrunken haben. Schon dabei soll er seine Opfer missbraucht und den Missbrauch auch fotografiert haben.

Nach Medienberichten hat der katholische Geistliche die Vorwürfe bereits eingeräumt.