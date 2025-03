Russe wegen Mordes an ukrainischen Soldaten verurteilt

Der russische Staatsangehörige (58) hat im April 2024 zwei Männer erstochen. © Peter Kneffel/dpa

Das Landgericht München II sprach den 58-Jährigen schuldig, die beiden kriegsversehrten Männer nach einem Streit im April 2024 in Murnau erstochen zu haben.

Die Richter stellten auch die besondere Schwere der Schuld fest. Damit kann die Gefängnisstrafe - so sie rechtskräftig wird - voraussichtlich nicht bereits nach 15 Jahren zur Bewährung ausgesetzt werden.

Der Angeklagte ließ zu Prozessbeginn über seinen Anwalt mitteilen, es sei bei dem Streit um den Kauf von Alkohol und eine Flasche Wodka gegangen. Die beiden hätten ihn auch beleidigt. Er habe sie nicht töten wollen, ihm seien aber die Sicherungen durchgebrannt.

Er sei zuletzt zunehmend in den Alkohol abgerutscht und wolle davon wegkommen. In seinem Schlusswort nannte er den Alkohol einen "schwarzen Teufel". Es tue ihm sehr leid, was geschehen sei. Die 23 und 36 Jahre alten Soldaten waren wegen Kriegsverletzungen in der Unfallklinik Murnau operiert worden und körperlich eingeschränkt. Die drei Männer kannten sich lose und hatten mehrfach miteinander getrunken.

Das Gericht folgte mit seinem Urteil im Wesentlichen dem Antrag von Oberstaatsanwalt Maximilian Laubmeier. Die Anklagebehörde ging davon aus, dass Hintergrund des Streits der russische Angriffskrieg in der Ukraine war.