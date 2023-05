Wolfsmaksen-Vergewaltiger erneut verurteilt: "In hohem Maß von Brutalität gezeichnet"

München - Richter Stephan Kirchinger findet harte Worte für die Tat, über die er soeben geurteilt hat: Was der 47-jährige Mann, der vor ihm sitzt, getan hat, das sei "in hohem Maß von Brutalität, von Menschenverachtung gezeichnet", sagt er. In der Folge sei "das Leben eines Mädchens schwerst betroffen".