Kind statt Geld mitgenommen? Mithäftling von Christian B. spricht über Maddie-Fall

Neue Details zum Fall Maddie? Ein Mithäftling von Christian B. (47) schilderte vor Gericht seine Erlebnisse. © Moritz Frankenberg/dpa-Pool/dpa

Christian B. (47) habe ihn im Gefängnis unter anderem gefragt, ob er ein Haus anzünden könnte, sagte der 50-Jährige dem Landgericht Braunschweig.

Der Zeuge hatte zunächst große Schwierigkeiten, sich zu erinnern und berichtete häufig nur auf Nachfragen mit bestimmten Stichworten über Details.

Nach einer Mittagspause sprach er plötzlich über Aspekte, die offensichtlich zum Maddie-Komplex gehören.

Im Gefängnis habe Christian B. ihm von einem Einbruch an einem Ort in Portugal erzählt, an dem reiche Menschen wohnten.