Ehepaar soll Tochter vergewaltigt haben: Schockierender Freispruch!

Braunschweig - Wegen schwerer Straftaten an der Tochter wurde ein Paar aus Niedersachsen zu langer Haft verurteilt . Doch der Bundesgerichtshof (BGH) schritt ein und verlangte einen neuen Prozess. Dieser endete nun mit einer Wende.

Ein Ehepaar, das seine Tochter vergewaltigt haben soll, wurde im Missbrauchsprozess freigesprochen. © Christian Brahmann/dpa

In dem neu aufgerollten Missbrauchsprozess sind die beiden Angeklagten vom Vorwurf schwerer Straftaten an der Tochter freigesprochen worden. "Die Kammer ist überzeugt davon, dass die 19 angeklagten Taten nicht stattgefunden haben", sagte die Richterin am Landgericht Braunschweig.

Nach einem ersten Prozess vor einer anderen Strafkammer hatte die 54-jährige Mutter im Juni 2023 eine Gesamtfreiheitsstrafe von 13 Jahren und fünf Monaten mit anschließender Sicherungsverwahrung erhalten, ihr 58 Jahre alter Partner war zu neun Jahren und sechs Monaten verurteilt worden.

Der BGH hob das Urteil auf Revision der Angeklagten auf, weil unter anderem die Beweiswürdigung aus Sicht der Bundesrichter lückenhaft war. Zudem sollte die Aussagefähigkeit des mutmaßlichen Opfers besser geklärt werden.

Die neue Strafkammer hob schon vor Prozessbeginn die Haftbefehle auf. Das Paar sei zwar weiterhin verdächtig, es gebe aber keinen dringenden Tatverdacht mehr, hieß es dafür im Juni zur Begründung. Die beiden Angeklagten hatten bis dahin etwa zwei Jahre in Untersuchungshaft gesessen. Dafür müssen sie nun entschädigt werden, wie die Richterin sagte.

Eine Revision ist noch möglich.