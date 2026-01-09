Heimtückischer Mord: Ehemann zündet schlafende Frau an - Lebenslange Haft

Mitten in der Nacht zündet er seine Frau an. Für das Gericht handelt es sich um einen grausamen Mord aus Heimtücke.

Von Christian Brahmann Braunschweig - Die schlafende Ehefrau wurde mit Brandbeschleuniger übergossen und angezündet - ihr blieb keine Überlebenschance. Vom Landgericht Braunschweig ist ein 51 Jahre alter Mann aus Goslar zu lebenslanger Haft wegen Mordes verurteilt worden.

Die Strafkammer stellte am Freitag zudem die besondere Schwere der Schuld fest, wie eine Gerichtssprecherin auf Anfrage sagte. Für den verurteilten Mann aus Syrien ist damit eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren rechtlich zwar möglich, in der Praxis aber so gut wie ausgeschlossen. Nach Überzeugung der Kammer übergoss der Angeklagte im Mai 2025 seine schlafende Frau mit einem mutmaßlichen Gemisch aus Benzin und flüssigem Grillanzünder und zündete sie an. Die 40-jährige Frau habe sofort in Flammen gestanden und sei durch das Schlafzimmerfenster etwa vier Meter tief auf eine Rasenfläche gestürzt. Durch den Aufprall zog sich das Opfer diverse Frakturen zu. Die Syrerin wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo sie an ihren schweren Brandverletzungen starb. Etwa 90 bis 100 Prozent der Körperoberfläche waren verbrannt.

Richter beschreiben grausamer Mord

Mit dem Schuldspruch stellte das Gericht auch die Mordmerkmale der Heimtücke, Grausamkeit und gemeingefährliche Mittel fest. Das Opfer sei in der Nacht arglos gewesen und habe sich nicht gegen die Feuerattacke wehren können, berichtete die Gerichtssprecherin aus der etwa 90-minütigen Urteilsverkündung. Grausam war der Mord aus Sicht der Kammer, weil der Angeklagte seine Frau besonderer Schmerzen und körperlicher Qualen aussetzte. Mit dem Feuer handelte der Mann zudem gemeingefährlich, weil er weitere Menschenleben aufs Spiel setzte. Das Strafmaß lebenslänglicher Haft entspricht den Forderungen von Staatsanwaltschaft und Nebenklage. Die Verteidigung hatte auf Unklarheiten und Widersprüche zwischen Zeugenaussagen hingewiesen und einen Freispruch im Zweifel für den Angeklagten beantragt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, Revision dagegen ist möglich.

