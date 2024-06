Prozess gegen Maddie-Verdächtigen: Verteidiger kritisieren Ermittlungsarbeit

Braunschweig - Dem auch im Fall Maddie Verdächtigen Christian B. (47) werden in einem anderen Verfahren Vergewaltigungen und sexueller Missbrauch vorgeworfen. An den Ermittlungen gibt es im Prozess aber reichlich Kritik.

Christian B. (l., 47) und sein Anwalt sehen die Ermittlungsarbeiten der Polizei kritisch. © Julian Stratenschulte/dpa Pool/dpa

Im Prozess gegen Christian B. wegen fünf schwerer Straftaten hat die Verteidigung die Ermittlungsarbeit in mehreren Fällen kritisiert.

Gegen die Verwertung von Inhalten auf einer Festplatte legte Anwalt Friedrich Fülscher daher Widerspruch ein. Der Datenträger sei von deutschen Ermittlern in Portugal nicht ordnungsgemäß sichergestellt worden, sagte er am Donnerstag in Braunschweig.

Dort steht der 47-jährige Deutsche seit Februar vor dem Landgericht, weil ihm drei Vergewaltigungen und zwei Fälle von sexuellem Missbrauch von Kindern vorgeworfen werden.

Großes Interesse erweckt das Verfahren aber vor allem, weil der Angeklagte auch im Fall der 2007 aus einer portugiesischen Ferienanlage verschwundenen dreijährigen Madeleine McCann unter Mordverdacht steht.

Der Maddie-Komplex ist aber nicht Gegenstand der aktuellen Verhandlung und es gilt die Unschuldsvermutung.