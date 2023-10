Mann warf Molotow-Cocktail auf Bochumer Schule: Ex-Hells-Angels-Chef der Auftraggeber?

Düsseldorf - Im Prozess um den Brandanschlag auf eine Bochumer Schule hat der Angeklagte die Tat gestanden. Er habe den Molotowcocktail im Auftrag eines wegen Mordes gesuchten Hells-Angels-Rockers geworfen, der sich in den Iran abgesetzt habe, sagte der Vater am Montag am Düsseldorfer Oberlandesgericht aus.