Ehefrau grausam getötet und Leiche zerstückelt: Mann wandert lebenslang hinter Gitter

Aachen - Wegen Mordes an seiner Ehefrau (†29) hat das Landgericht Aachen am Freitag einen 42 Jahre alten Mann zu lebenslanger Haft verurteilt.

Der Angeklagte habe seine Frau im Oktober 2016 im Haus die Treppe hinuntergestoßen, sagte der Vorsitzende Richter. Als die verletzte 29-Jährige dann drohte, dass sie ihn deshalb in den Knast bringe, habe er sie mit einer Tüte erstickt oder erwürgt.

Das Aachener Landgericht erkannte in dem Fall das Mordmerkmal der Verdeckung einer anderen Straftat. © Oliver Berg/dpa

Der Handwerker mit deutscher und polnischer Staatsangehörigkeit war nach dem spurlosen Verschwinden der Frau im Oktober 2016 von Anfang an der Hauptverdächtige. Zuvor hatte ihm die Frau eröffnet, dass sie mit dem Sohn aus der Ehe und ihrem neuen Freund nach Süddeutschland ziehen wolle. Aber trotz intensiver Suche wurde keine Leiche gefunden.

Die in zwei Stücke geteilte Leiche der Frau war bei einer Durchsuchung an der neuen Wohnanschrift des Mannes im August 2023 in einem Garagenanbau entdeckt worden.

Trotz großer finanzieller Probleme hatte der Mann das bisherige Haus, in dem er mit seiner Familie gelebt hatte, behalten. Der Mann habe die Leiche mehrfach an andere Orte gebracht, so das Gericht.