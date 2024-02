Frau erklärt Ehemann, dass sie ihn verlässt: Danach wird sie nie wieder gesehen

Aachen - Wegen Mordes an seiner Ehefrau steht von Montag (9 Uhr) an ein 42-Jähriger vor dem Landgericht Aachen.

Der 42-jährige Ehemann der Frau muss sich nun wegen Mordes vor dem Landgericht Gericht Aachen verantworten. © Oliver Berg/dpa

Die Anklage wirft ihm vor, im Oktober 2016 seine Frau im Rahmen eines Streits überraschend angegriffen und erwürgt zu haben.

Die Frau soll dem Mann wenige Tage zuvor mitgeteilt haben, dass sie ihn verlassen und mit dem gemeinsamen Kind zu ihrem neuen Partner ziehen werde. Ihre Leiche war erst im August 2023 entdeckt worden.

Der Angeklagte hatte die Frau im Oktober 2016 als vermisst gemeldet. Nach seiner Darstellung gegenüber der Polizei hatte er sie aus dem Haus geworfen und zuvor ihr Handy abgenommen.

Die Frau war nie wieder gesehen worden. Der Ehemann galt den Ermittlern als sehr verdächtig, trotz vieler Suchaktionen wurde aber keine Leiche gefunden.

Dann mietete der Pole ein neues Haus, behielt jedoch trotz großer Geldnot das alte Haus in einem kleinen Ort an der niederländischen Grenze. Die Polizei entschloss sich zur Durchsuchung und fand in einem Schuppen am neuen Haus schließlich die in mehreren Plastiklagen gehüllte Leiche.