Er hörte Stimmen in seinem Kopf: 48-Jähriger tötet eigene Eltern - Gericht ordnet Zwangseinweisung an

Bonn/Bornheim - Ein 48-jähriger Mann, der im Wahn seine Eltern getötet hat, muss in eine psychiatrische Klinik. Er habe sich im Zustand der Schuldunfähigkeit befunden und könne deswegen nicht wegen Mordes zur Verantwortung gezogen werden, urteilte das Bonner Landgericht am Freitag.

Der Prozess wurde vor dem Bonner Landgericht verhandelt. (Archivbild) © Thomas Banneyer/dpa

Der Mann hatte im vergangenen Juni seine Eltern (72, 73) in deren Haus in Bornheim (Rhein-Sieg-Kreis) mit einem Dolch erstochen.

Die Staatsanwaltschaft hatte auf Mord plädiert, mit den Merkmalen Heimtücke und Habgier. Dafür aber gibt es nach Meinung des Gerichts keine hinreichenden Beweise, da der Angeklagte innerhalb eines paranoiden Wahnsystems gehandelt habe - deshalb die Zwangseinweisung in eine Klinik.

Der 48-Jährige, der zu dem Zeitpunkt des Verbrechens massiv drogenabhängig war, hatte sich laut Anklage am Tattag im Gartenhäuschen versteckt und seinem Vater aufgelauert.

Als der 72-Jährige morgens die Terrassentür öffnete, um den Hund in den Garten zu lassen, attackierte der Sohn demnach zuerst den Vater und anschließend die Mutter. Beide verbluteten.