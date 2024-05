Frauenmord in Maisfeld: Verurteilung gegen 63-Jährigen rechtskräftig

Karlsruhe/Düsseldorf - Die Verurteilung eines Automechanikers für einen Mord in einem Maisfeld bei Düsseldorf vor 32 Jahren ist rechtskräftig. Der Bundesgerichtshof (BGH) habe die Revision des Angeklagten verworfen, wie der BGH am Dienstag mitteilte.

Das Urteil gegen einen 63-jährigen Mann ist rechtskräftig. © Thomas Banneyer/dpa

Der bereits als Kindermörder verurteilte Mann war in dem Prozess um den "Cold Case" am Düsseldorfer Landgericht auch für den Frauenmord schuldig gesprochen worden. An einem Fingernagel des Opfers, der 50 Jahre alten Reiseführerin Sigrid C., war eine DNA-Spur des 63-jährigen Automechanikers sichergestellt worden.

Die Leiche der Frau war am 21. August 1992 vom Hund eines Spaziergängers hinter dem Rheindeich in dem Maisfeld entdeckt worden. Der Fall blieb lange ungelöst, bis sich Ermittler die Akten noch einmal vornahmen und ihnen Fortschritte der DNA-Analyse zum Durchbruch verhalfen.

Ein Abgleich mit der DNA-Datenbank ergab einen Volltreffer und führte die Ermittler zu einem Mann, der wegen eines Kindermordes bereits seit 29 Jahren hinter Gittern sitzt.

Der gebürtige Düsseldorfer hatte drei Jahre nach dem Mord im Maisfeld 1995 in Bad Liebenzell (Baden-Württemberg) eine zwölfjährige Schülerin umgebracht. Im Prozess bestritt er beide Morde.