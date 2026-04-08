Illegale Kippenschmiede in Düsseldorf: Weitere Beschuldigte müssen hinter Gitter

Düsseldorf - Weil sie eine illegale Zigarettenfabrik in Düsseldorf betrieben haben sollen, wurden mehrere Männer zu langjährigen Haftstrafen verurteilt.

Im Düsseldorfer Stadtteil Lierenfeld entdeckten Ermittler der Polizei und des Zollfahndungsamtes Essen die illegale Kippenschmiede. © Zollfahndungsamt Essen

Wie die Staatsanwaltschaft der NRW-Landeshauptstadt am Mittwoch mitteilt, muss der Haupttäter sechs Jahre hinter Gitter, während ein Angeklagter, der als Vorarbeiter fungierte, vom Düsseldorfer Landgericht eine fünfjährige Freiheitsstrafe erhielt.

Zwei weitere Beschuldigte, die als Tabakschneider tätig waren, müssen drei Jahre und drei Monate beziehungsweise zwei Jahre und zehn Monate in Haft.

Das Landgericht sah es demnach als erwiesen an, dass die Männer zwischen April 2024 und März 2025 Mitglieder einer kriminellen Vereinigung waren und gemeinsam mit weiteren Komplizen die Zigarettenfabrik betrieben haben.

Aufgeflogen war die Kippenschmiede bereits Mitte März 2025 im Rahmen eines Großeinsatzes der Polizei sowie des Zollfahndungsamtes Essen.