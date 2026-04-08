Illegale Kippenschmiede in Düsseldorf: Weitere Beschuldigte müssen hinter Gitter
Düsseldorf - Weil sie eine illegale Zigarettenfabrik in Düsseldorf betrieben haben sollen, wurden mehrere Männer zu langjährigen Haftstrafen verurteilt.
Wie die Staatsanwaltschaft der NRW-Landeshauptstadt am Mittwoch mitteilt, muss der Haupttäter sechs Jahre hinter Gitter, während ein Angeklagter, der als Vorarbeiter fungierte, vom Düsseldorfer Landgericht eine fünfjährige Freiheitsstrafe erhielt.
Zwei weitere Beschuldigte, die als Tabakschneider tätig waren, müssen drei Jahre und drei Monate beziehungsweise zwei Jahre und zehn Monate in Haft.
Das Landgericht sah es demnach als erwiesen an, dass die Männer zwischen April 2024 und März 2025 Mitglieder einer kriminellen Vereinigung waren und gemeinsam mit weiteren Komplizen die Zigarettenfabrik betrieben haben.
Aufgeflogen war die Kippenschmiede bereits Mitte März 2025 im Rahmen eines Großeinsatzes der Polizei sowie des Zollfahndungsamtes Essen.
Tipp von italienischer Polizei brachte deutsche Ermittler auf die Spur von Zigaretten-Bande
Auslöser war ein Tipp der italienischen Polizei. Darin hieß es, ein polnischer Lkw mit 111 Kisten Rohtabak sei auf dem Weg von Italien nach Deutschland. Als der besagte Laster dann in Düsseldorf-Lierenfeld hielt und dort einen Teil der Ladung ablieferte, startete das Zollfahndungsamt eine groß angelegte Observation.
In der Folge wurden die Produktionshalle sowie das dortige Kommen und Gehen rund um die Uhr überwacht, Telefone abgehört und E-Mails mitgelesen.
Vor Ort entdeckten die Ermittler dann neben einer kompletten Produktionsstraße rund 15 Tonnen Tabak sowie über 25 Millionen gefälschte Zigaretten verschiedener Marken. Der entstandene Steuerschaden beläuft sich den Angaben zufolge auf über 54 Millionen Euro.
Zuvor wurden bereits acht weitere Produktionshelfer zu Bewährungsstrafen zwischen 22 und 24 Monaten verurteilt. Die Männer im Alter zwischen 22 und 40 Jahren waren als Arbeiter und jeweils nur für einige Wochen an der illegalen Zigarettenproduktion beteiligt.
Titelfoto: Bildmontage: Zollfahndungsamt Essen (2)