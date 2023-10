17.10.2023 05:35 Kindermörder (63) wegen Bluttat im Maisfeld vor Gericht: Urteil im "Cold Case" erwartet

An diesem Dienstag soll im Prozess um den Mord in einem Maisfeld in Meerbusch bei Düsseldorf das Urteil verkündet werden.

Düsseldorf - Im Prozess um den Mord in einem Maisfeld in Meerbusch bei Düsseldorf soll an diesem Dienstag (10 Uhr) das Urteil verkündet werden. Der Angeklagte (63, l.) verbüßt bereits eine lebenslange Haftstrafe, weil er laut rechtskräftigem Gerichtsurteil 1995 in Bad Liebenzell in Baden-Württemberg eine zwölfjährige Schülerin erstochen hat. © Martin Höke/dpa Im Jahr 1992 war hinter dem Rheindeich in einem Maisfeld die Leiche der 50-jährigen Sigrid C. entdeckt worden. Bei der nochmaligen Analyse des ungelösten Mordfalls war eine DNA-Spur des Angeklagten an einem Fingernagel des Opfers sichergestellt worden. Wegen des Mordes muss sich deshalb ein 63-jähriger Automechaniker vor Gericht verantworten. Der gebürtige Düsseldorfer ist ein vorbestrafter Kindermörder, der wegen des Mordes an einer Schülerin in Baden-Württemberg 1995 bereits rechtskräftig verurteilt wurde und seit 28 Jahren im Gefängnis sitzt. Der Mann bestreitet beide Morde.

