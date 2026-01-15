Mord nach mehr als 30 Jahren aufgeklärt: DNA-Abgleich führt auf die Spur des Täters

Bonn - Mehr als 30 Jahre nach dem Tod einer Stewardess beginnt am Donnerstag (10.30 Uhr) vor dem Bonner Landgericht ein Mordprozess gegen den mutmaßlichen Täter.

Bonner Cold-Case-Ermittler haben einen alten Mordfall wieder aufgerollt und bei einem DNA-Abgleich einen Treffer gelandet. (Symbolfoto) © Frank Rumpenhorst/dpa

Cold-Case-Ermittler waren dem 59-Jährigen aus Bad Breisig in Rheinland-Pfalz erst im vergangenen Mai mithilfe neuer forensischer Untersuchungen auf die Spur gekommen.

Der Mann soll die Stewardess im Oktober 1992 in Bonn getötet haben. Die Leiche der 29-Jährigen war nach einem Wohnungsbrand entdeckt worden.

Die Obduktion ergab, dass die Frau zunächst vergewaltigt und dann bis zum Tode stranguliert worden war.