Mutter und Großeltern sperren Mädchen jahrelang ein: Prozess schon wieder unterbrochen

Siegen - Nach einem Suizidversuch der angeklagten Mutter (49) ist der Strafprozess gegen die Frau , die ihre kleine Tochter fast deren ganzes Leben in einem Haus im Sauerland versteckt haben soll, vertagt worden.

Der Prozess gegen die angeklagte Mutter (49) sollte am Donnerstag fortgesetzt werden, die Frau erschien jedoch nicht vor Gericht. © Bernd Thissen/dpa

Wie die Vorsitzende Richterin des Landgerichts Siegen erklärte, habe die 49-Jährige versucht, sich das Leben zu nehmen. Ihr Zustand sei lebensbedrohlich und sie befinde sich in intensivmedizinischer Behandlung. Die Verhandlung wurde daraufhin für den heutigen Prozesstag unterbrochen.

Die Staatsanwaltschaft wirft der Frau unter anderem Misshandlung von Schutzbefohlenen und Freiheitsberaubung vor. Sie soll ihr Kind sieben Jahre lang im Haus der Großeltern in Attendorn in NRW völlig abgeschottet und ihm ein normales Leben verwehrt haben.

Wegen Beihilfe sind auch die Großeltern angeklagt, die die Mutter unterstützt haben sollen.

Der Prozess war in der vergangenen Woche gestartet und sollte an diesem Donnerstag mit der Verlesung der Anklage fortgesetzt werden. Allerdings waren alle drei Angeklagten am Morgen nicht vor Gericht erschienen. Die Polizei war daraufhin ausgerückt, um sie vorführen zu lassen.

