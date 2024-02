Sieben Jahre Ermittlungsarbeit: Prozess nach Mord an Ehefrau startet

Aachen - Ein Mann hat seine Ehefrau im Oktober 2016 bei der Polizei als vermisst gemeldet: Jahre später steht der 42-Jährige nun in Aachen vor Gericht - wegen Mordes an seiner Frau.

Im Sommer 2023 hatte der Fall plötzlich eine neue Dynamik erhalten. Denn die Leiche der Frau wurde, in mehrere Schichten Plastik gehüllt, im Schuppen eines vom Ehemann gemieteten Gebäudes entdeckt . Der dringend tatverdächtige Mann kam in Untersuchungshaft.

Das Mordopfer hatte in diesem Haus gemeinsam mit seinem Ehemann gelebt. © Rolf Vennenbernd/dpa

Haus und Grundstück in dem kleinen Ort Süsterseel an der Grenze zu den Niederlanden wurden mehrfach ohne Erfolg durchkämmt. Wälder und Seen in der Umgegend wurden ebenfalls durchsucht.

Taucher, Hubschrauber, Hundertschaften von Einsatzkräften und Leichenspürhunde waren im Einsatz.

Für die Mordkommission hatte der Ehemann ein Top-Mord-Motiv, und zwar Eifersucht. Aber ohne Leiche kamen die Ermittler nicht weiter. Doch dann bezog der Mann ein neues Haus, behielt das alte Haus aber trotz großer finanzieller Probleme.

Das machte die Ermittler stutzig. "Das war für uns eines der Indizien, dass sich in diesem Haus möglicherweise noch etwas befand, das von Interesse ist", hatte der Chef der Aachener Mordkommission bei einer Pressekonferenz erläutert.