Neun Monate nach Explosion in Eschweiler: Prozess gegen Vater (56) und Sohn (22) gestartet

Aachen - Mit der Verlesung der Anklageschrift hat am Mittwoch im Landgericht in Aachen ein Prozess wegen 13-fachen versuchten Mordes begonnen.

Der 56-jährige Angeklagte machte über einen Dolmetscher Angaben zur Tat, die er am 30. März begangen haben soll. © Oliver Berg/dpa

Angeklagt sind ein 56 Jahre alter Mann und sein 22-jähriger Sohn. Sie sollen in einem Modegeschäft in Eschweiler bei Aachen eine schwere Explosion geplant und ausgelöst haben, um von der Versicherung für den Schadensfall Geld zu bekommen.



Der Zustand der Straße voller Scherben und Trümmer nach der Explosion sei als "postapokalyptisch" zu beschreiben, sagte die Staatsanwältin.

Durch die Detonation abends am 30. März waren Nachbarn verletzt worden. Sie erlitten Rauchgasvergiftungen, Schnittverletzungen durch gebrochene Fensterscheiben und teils erhebliche Verbrennungen durch das entstandene Feuer.

Vier von ihnen mussten stationär in Krankenhäusern behandelt werden, zwei schwebten zeitweise in Lebensgefahr. Der Sachschaden geht laut Anklage in die Millionen.