Polizisten in Schlamm geschubst: Zu dieser Strafe wurde "Mönch von Lützerath" verurteilt

Von Ulrike Hofsähs

Mönchengladbach - Der als "Mönch von Lützerath" bekanntgewordene Klima-Aktivist ist vom Amtsgericht Erkelenz zu einer Geldstrafe von 4200 Euro verurteilt worden. Der 29-Jährige hatte am ersten Prozesstag zugegeben, im Januar 2023 bei den Protesten am Braunkohletagebau Garzweiler zwei Polizeibeamte in den Schlamm befördert zu haben.