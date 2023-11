Tödliche Messer-Attacke auf 44-Jährigen: Vor Gericht kommen grausige Details ans Licht

Krefeld - Ein Angeklagter (23) in Krefeld kann sich angeblich nicht mehr an die blutige Tat erinnern, die ihm vorgeworfen wird. Vor Gericht kamen jedoch grausige Details ans Licht.

Die Leiche des 44-Jährigen wurde in einem Mehrfamilienhaus in Krefeld gefunden. (Symbolbild) © 123RF/majestix77

Beim Beginn des Prozesses um die Tötung eines 44-Jährigen mit zahlreichen Messerstichen hat sich der mutmaßliche Täter auf Erinnerungslücken berufen.

Er deutete am Dienstag aber an, dass ihn der 44-Jährige in sexueller Absicht berührt habe. "Dann wird’s schummrig", sagte der 23-Jährige ohne festen Wohnsitz.

"Ich mag keine Nähe." Er sei als Kind sowohl von seinem leiblichen Vater als auch von seinem Stiefvater körperlich misshandelt und sexuell missbraucht worden.

Der junge Niederländer muss sich wegen Totschlags am Landgericht in Krefeld verantworten. Er soll am 12. Mai in einem Mehrfamilienhaus in Krefeld einen 44-jährigen Bekannten erstochen haben.

Der 23-Jährige war nur wenige Meter von dem Haus entfernt mit Blut an Händen und Kleidung festgenommen worden. Vor Ort soll er die Tat pauschal gestanden haben.