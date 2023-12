Versuchter Mord in 13 Fällen nach verheerender Explosion: Vater und Sohn vor Gericht

Die Explosion hatte eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten unter anderem 13-fachen versuchten Mord vor. © Federico Gambarini/dpa

Die Explosion erschüttert die Fußgängerzone in Eschweiler im März 2023 um 21.19 Uhr: In Geschäften zerbrechen Fensterscheiben, Wände stürzen ein. In Wohnungen brennt es, an Fenstern rufen Bewohner nach Hilfe.

13 Menschen, darunter ein kleines Baby, erleiden teils lebensgefährliche Verletzungen. Als mutmaßliche Verursacher stehen vom 6. Dezember an zwei Männer in Aachen vor dem Landgericht. Sie sind Vater und Sohn, 56 und 22 Jahre alt.

Die Inhaber eines Modegeschäfts im Haus sollen die Explosion verursacht haben, um von der Versicherung Geld zu kassieren.

Die Aachener Polizei erklärte früh, dass Fremdverschulden als Ursache nicht ausgeschlossen sei. Zwei Tage nach der Explosion kam der 22-Jährige in Untersuchungshaft, wenige Tage darauf der Vater.

Die Staatsanwaltschaft wirft den Männern mit deutscher und irakischer Staatsangehörigkeit unter anderem 13-fachen versuchten Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung in 15 Fällen und besonders schwere Brandstiftung vor. Bei einer Verurteilung sind eine mehrjährige Freiheitsstrafe bis lebenslang möglich.