Mord an Arzt (†53): Angeklagte Lebensgefährtin schildert Details der Tatnacht

Trier - Ende 2022 wurde ein Arzt (†53) in der Eifel getötet . Die angeklagte Ex-Lebensgefährtin schildert, wie es dazu kam.

Vor dem Landgericht Trier hat die ehemalige Lebensgefährtin des Opfers geschildert, wie es zu der Tat kommen konnte. © Birgit Reichert/dpa

Im Prozess hat die wegen gemeinschaftlichen Totschlags angeklagte 35-Jährige von viel Alkohol, Beleidigungen und Gewalt berichtet. "Ich entschuldige mich für das, was ich getan habe. Aber ich schäme mich nicht", sagte die Frau am heutigen Dienstag vor dem Landgericht Trier in einer von ihrem Anwalt verlesenen Erklärung.

Zuvor hatte sie detailliert geschildert, wie ihr zur Tatzeit 16-jähriger Sohn und dessen ebenfalls 16 Jahre alter Stiefbruder den Mediziner in dessen Haus in Gerolstein umbrachten. Den Arzt, mit dem sie seit 2012 zusammenlebte, habe sie "trotz allem, was er mir angetan hat, geliebt".



Die Frau schilderte den Arzt, den sie während ihrer Ausbildung zur Krankenschwester kennenlernte, als "Seelenverwandten": "Wir haben uns oft ohne Worte verstanden. Ich liebe ihn für immer."

Allerdings habe er nach der Geburt des ersten gemeinsamen Kindes 2012 angefangen, viel zu trinken: "Wenn er nüchtern war, war es wieder gut."