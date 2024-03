Hat die CDU Steuergelder veruntreut? Jetzt reagiert die Staatsanwaltschaft

Magdeburg - Im Streit um finanzielle Zulagen hat die Staatsanwaltschaft in Magdeburg strafrechtliche Ermittlungen gegen die CDU -Landtagsfraktion abgelehnt.

Die Magdeburger Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen gegen die CDU-Landtagsfraktion abgelehnt. © Peter Gercke/dpa-Zentralbild/dpa

Das Verfahren sei eingestellt worden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Freitag auf Anfrage. Aus der Strafanzeige hätten sich keine Straftaten herleiten lassen.

Allerdings sei vom Anzeigenerstatter Beschwerde eingelegt worden, über die nun die Generalstaatsanwaltschaft entscheiden müsse. Die Behörde in Naumburg bestätigte den Eingang am Freitag. Mit einer Entscheidung sei in den nächsten Wochen zu rechnen, hieß es.

Der Bund der Steuerzahler hatte wegen des Verdachts der Veruntreuung von Steuergeldern im vergangenen Jahr Strafanzeige gestellt. Hintergrund sind Zulagen, die die CDU-Fraktion für bestimmte Funktionen an Abgeordnete zahlt.

Insgesamt gehe es um Zahlungen in Höhe von mindestens 113.250 Euro, hieß es. Die CDU-Fraktion hatte damals erklärt, man habe keine Kenntnis über die Strafanzeige.