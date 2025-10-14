Polizeibekannter Mann fordert nach Schussverletzung Entschädigung: Deshalb hat er keinen Anspruch

Halle (Saale) - Wer selbst einem kriminellen Milieu angehört, hat keinen Anspruch auf staatliche Entschädigung für Opfer von Gewalttaten.

Ein polizeibekannter Mann erhält nach einer Schussverletzung keine Entschädigung. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Das hat das Landessozialgericht Sachsen-Anhalt in Halle entschieden. Geklagt hatte ein polizeibekannter Mann, der 2012 bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in Berlin angeschossen worden war.

Dem Gericht zufolge beantragte er 2017 Beschädigtenversorgung nach dem Opferentschädigungsgesetz und war damit bereits sowohl bei der zuständigen Behörde als auch in erster Instanz vor dem Sozialgericht gescheitert.

Das Gesetz sieht für Opfer eines "rechtswidrigen, tätlichen Angriffs" Entschädigungen vor, etwa für Behandlungsleistungen, wenn Betroffene dadurch gesundheitliche oder wirtschaftliche Folgen erleiden.

Der damals 33-Jährige war bei der Auseinandersetzung am Oberschenkel angeschossen worden und leidet bis heute unter körperlichen und psychischen Beschwerden.