Prozess im Fall Kezhia (†19): Heute sagen die ersten Zeugen aus

Am Landgericht Stendal sollen am heutigen Dienstag die ersten Zeugen im Fall der getöteten Kezhia (†19) aussagen. © Bildmontage: dpa, Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel

Laut einem Sprecher des Landgerichts Stendal sollen insgesamt vier Zeugen gehört werden, drei davon sind Polizeibeamte. Der Prozesstermin soll am Dienstag um 13 Uhr starten.

Die 19-jährige Kezhia soll am 4. März 2023 ermordet worden sein. Die Anklage wirft ihrem Ex-Freund Tino B. (42) vor, die Tat begangen zu haben.

B. soll über Jahre eine außereheliche intime Beziehung mit der 19-Jährigen geführt haben. Am 4. März habe er Kezhia laut Anklage mit einem Lieferwagen in einen Wald gefahren und dort mit ihr einvernehmlichen Sex gehabt. Währenddessen oder unmittelbar danach soll er die Frau erstochen haben. Es wurden 32 Stichverletzungen im Brustkorb und im mittleren Oberbauch gezählt.

Für die Frau soll die Tat unvorhersehbar gewesen sein, sodass sie keine Gegenwehr leisten konnte. Der Angeklagte soll die Leiche zunächst auf einer Mülldeponie zwischengelagert und am 7. März in einem Kieswerk bei Bahrdorf in Niedersachsen verbrannt und die Überreste vergraben haben.

Nach der vermissten Frau war wochenlang gesucht worden, ihre Leiche wurde nach aufwendigen Ermittlungen gefunden.