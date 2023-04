Getötete Kezhia (†19) aus Klötze: So brutal soll sie ums Leben gekommen sein

Die Leiche der seit März vermissten Kezhia (†19) wurde am Freitag in einer Kiesgrube entdeckt. © Bildmontage: Matthias Strauß, Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel

Die 19-Jährige war am 4. März das letzte Mal lebend gesehen worden. Was folgte, waren wochenlange Ermittlungen und das Bangen von Familie, Freunden und der Öffentlichkeit. Am Freitag dann die traurige Gewissheit: Die Leiche der Vermissten wurde in einer Grube bei einem Kieswerk in der Nähe von Helmstedt (Niedersachsen) aufgefunden.

Am Körper der jungen Frauen sollen mehr als 30 Messerstiche entdeckt worden sein, das soll die Staatsanwaltschaft Stendal dem MDR mitgeteilt haben. Wie die PI Stendal schrieb, würde ein detailliertes Obduktionsergebnis bald vorliegen.

Kezhias vermeintlicher Mörder soll auch schon hinter Gittern sitzen: Bereits am Freitag wurde ein 42-jähriger Tatverdächtiger festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt. Nicht nur soll er mit der jungen Fußballschiedsrichterin ein Verhältnis geführt haben, er soll sie auch erstochen und in einem Loch in Bahrsdorf entsorgt haben.

Ausgewertete Fahrzeugdaten eines VW-Transporters, intensive kriminaltechnische Arbeit sowie Zeugenaussagen hatten schließlich zu dem Mann geführt, das hatte die Polizeiinspektion Stendal am Freitag mitgeteilt.