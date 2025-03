Überlasteter Rechtsstaat: Unerledigte Kriminalfälle häufen sich!

Naumburg - Bei den Staatsanwaltschaften in Sachsen-Anhalt hat - wie auch bundesweit - die Zahl der unerledigten Fälle zugenommen.

Bei den Staatsanwaltschaften in Sachsen-Anhalt häufen sich die ungelösten Fälle. © David-Wolfgang Ebener/dpa

23.250 offene Verfahren gegen von der Polizei ermittelte Beschuldigte gab es zum Jahresende 2024 und damit 14,2 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie aus Zahlen der Generalstaatsanwaltschaft Naumburg hervorgeht.

Alles in allem gingen bei den Staatsanwaltschaften in Sachsen-Anhalt 267.144 Verfahren ein, das waren 5,1 Prozent mehr als 2023. Davon richteten sich rund 151.900 Verfahren gegen ermittelte Beschuldigte, die anderen gegen unbekannte Täter.

Der Deutsche Richterbund hatte die Daten in allen Bundesländern abgefragt und kam zum Ergebnis, dass bei den Staatsanwaltschaften in Deutschland mehr als 930.000 unerledigte Fälle liegen und damit gut 25.000 mehr als Ende 2023. Entspannung sei angesichts der steigenden Zahl neuer Fälle nicht zu erwarten.

Die Generalstaatsanwaltschaft in Naumburg hatte zusammengerechnet, dass die Summe an offenen Verfahren in Sachsen-Anhalt der Verfahrenszahl von knapp zwei Monatseingängen entspricht.