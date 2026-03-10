Er bohrte Löcher, um ans Geld zu kommen: Seriendieb aus Westsachsen wird der Prozess gemacht

Zwickau - Arber K. (47) verübte in der Region um Zwickau , dem Erzgebirge und im Vogtlandkreis eine unfassbare Einbruchsserie: 33-mal versuchte er, in Ein- und Mehrfamilienhäuser einzubrechen - 22-mal gelang es ihm. Seit Dienstag läuft der Prozess am Landgericht Zwickau .

Der Kosovare brach auch in Zwickauer Wohnungen ein - wie hier in der Ebersbrunner Straße. © Uwe Meinhold

Wie bei Egon Olsen: Während Einwohner nachts schliefen, bohrte Arber im Jahr 2016 Löcher in die Fenster- und Türrahmen. Dann stieg er in die Häuser in Zwickau, Kirchberg, Wildenfels, Reinsberg, Zschorlau und Steinberg ein und durchsuchte Jacken, Schränke und Taschen nach Bargeld und Schmuck. Der Stehlschaden wird laut Anklage auf 36.000 Euro geschätzt.

"Ist nicht gut, was ich gemacht habe", sagte der Kosovare am Dienstag in gebrochenem Deutsch.

Das Motiv für seine Einbrüche: "Schnelles, steuerfreies Geld", so sein Verteidiger. Der ungelernte Seriendieb hatte sich seine Einbruchsfähigkeiten wahrscheinlich auf dem Bau angeeignet, wo er "schwarzgearbeitet" hatte.

Die Taten liegen fast zehn Jahre zurück - Arber sitzt allerdings erst seit Oktober 2025 in U-Haft.