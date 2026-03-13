Er rammte seinem Opfer ein Messer in den Kopf, nun muss er lebenslänglich hinter Gitter

Görlitz/Weißwasser - Er muss lebenslänglich hinter Gitter. Doch vielleicht war das Urteil des Görlitzer Landgerichts nicht das letzte gegen Tony B. (32). Der Verkäufer aus Weißwasser bekam für einen Mord aus Eifersucht lebenslang. Aber der Oberstaatsanwalt ermittelt weiter gegen ihn.

Tony B. (32) wurde zu einer lebenslänglichen Haftstrafe verurteilt. © Ove Landgraf

Wie TAG24 berichtete, hatte Tony im September 2025 den Cousin seiner damaligen Verlobten Karina (*Name geändert, 23) getötet. Er bildete sich ein, Steven (30) und Karina hätten ein Verhältnis.

Außerdem soll Steven "schlecht" über Tony gesprochen haben.

Als es an jenem Tag zwischen dem Pärchen deshalb wieder zu Streit kam, schlug und würgte er die Frau laut Anklage. "Die Sache mit Steven wollte ich alleine klären", so der Angeklagte im Prozess.

Weil er aber die Adresse des Verwandten nicht wusste, musste die verängstigte Karina mitkommen, das Opfer aus dessen Wohnung locken.

Als Steven vor dem Haus stand, ließ Tony das Springmesser aufklappen und rammte es seinem Widersacher in den Kopf. Die Klinge drang an der linken Schläfe ein. "Das Messer steckte bis zum Heft im Kopf", so der Richter nach der Beweisaufnahme.

Zwar wurde Steven noch in die Uni-Klinik nach Dresden geflogen, aber die Ärzte kämpften dort vergeblich um dessen Leben. Stunden nach der Attacke starb Steven. Die Gerichtsmedizin musste die Tatwaffe regelrecht aus dem Kopf operieren.